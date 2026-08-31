El “Topa Palooza” convocó a cientos de niños y niñas en el gimnasio de Cutral Co este domingo

El cierre en el mes de las infancias se hizo en el Enrique Mosconi.

Este domingo en el gimnasio municipal General Enrique Mosconi de Cutral Co s llenó de familias para disfrutar de “Tarde de Sonrisas y Juegos”, el gran cierre de un mes para celebrar las infancias con distintas propuestas culturales, recreativas y deportivas en los barrios de la ciudad.

La jornada tuvo juegos, sorteos, sorpresas y personajes, además de las presentaciones de Sud Queen y EDD Suricata Style, antes de recibir a Topa, quien hizo cantar y bailar al público con un espectáculo que, como él mismo destacó, está pensado para toda la familia y busca que también los grandes puedan conectarse con el alma del niño.

Sorprendido por la convocatoria, Topa bromeó con que Cutral Co estaba viviendo un verdadero “Topa Palooza” y expresó: “Me pone muy contento esta convocatoria y que me hayan elegido nuevamente para estar en un mes tan especial, no solo para los chiquitos sino también para la familia”.

Por su parte, el intendente Ramón Rioseco agradeció a Topa por acompañar el cierre del Mes de las Infancias en la ciudad y señaló que “Estamos muy agradecidos de que estés nuevamente en Cutral Co y que nos acompañes en este cierre. Durante todo el mes realizamos distintas actividades en los barrios, tratando de abarcar los diferentes intereses culturales y deportivos de nuestras infancias”.