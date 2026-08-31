El “Topa Palooza” convocó a cientos de niños y niñas en el gimnasio de Cutral Co este domingo

Este domingo en el gimnasio municipal General Enrique Mosconi de Cutral Co s llenó de familias para disfrutar de “Tarde de Sonrisas y Juegos”, el gran cierre de un mes para celebrar las infancias con distintas propuestas culturales, recreativas y deportivas en los barrios de la ciudad.
La jornada tuvo juegos, sorteos, sorpresas y personajes, además de las presentaciones de Sud Queen y EDD Suricata Style, antes de recibir a Topa, quien hizo cantar y bailar al público con un espectáculo que, como él mismo destacó, está pensado para toda la familia y busca que también los grandes puedan conectarse con el alma del niño.
Sorprendido por la convocatoria, Topa bromeó con que Cutral Co estaba viviendo un verdadero “Topa Palooza” y expresó: “Me pone muy contento esta convocatoria y que me hayan elegido nuevamente para estar en un mes tan especial, no solo para los chiquitos sino también para la familia”.
Por su parte, el intendente Ramón Rioseco agradeció a Topa por acompañar el cierre del Mes de las Infancias en la ciudad y señaló que “Estamos muy agradecidos de que estés nuevamente en Cutral Co y que nos acompañes en este cierre. Durante todo el mes realizamos distintas actividades en los barrios, tratando de abarcar los diferentes intereses culturales y deportivos de nuestras infancias”.