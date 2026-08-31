Se despide agosto y este es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas serán del oeste a 60 kilómetros hacia la noche.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este lunes una jornada con ventosa en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 15° Centígrados y la mínima de 11°. El viento se presentará del oeste a 49 kilómetros con ráfagas de 60 kilómetros. Para la noche, continuará a 42 kilómetros con ráfagas de 47 kilómetros.

El cielo estará mayormente cubierto en el día y a la noche se cubrirá.

Para el martes se espera una temperatura máxima de 16° y la mínima de 11° Centígrados.