Se despide agosto y este es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este lunes una jornada con ventosa en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 15° Centígrados y la mínima de 11°. El viento se presentará del oeste a 49 kilómetros con ráfagas de 60 kilómetros. Para la noche, continuará a 42 kilómetros con ráfagas de 47 kilómetros.
El cielo estará mayormente cubierto en el día y a la noche se cubrirá.
Para el martes se espera una temperatura máxima de 16° y la mínima de 11° Centígrados.