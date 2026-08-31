Plaza Huincul será sede por tercer año consecutivo del Pre Laborde Neuquén

Se realizará el 19 de septiembre en el Club Plaza Huincul

El selectivo provincial se realizará el 19 de septiembre en el Club Plaza Huincul. Participarán bailarines, malambistas, músicos y cantores de distintos puntos de la provincia, en busca de un lugar en la delegación neuquina que competirá en Laborde en enero de 2027.

Plaza Huincul será nuevamente sede del Pre Laborde Neuquén 2026, la instancia clasificatoria provincial rumbo al 59º Festival Nacional del Malambo, que se desarrollará en enero de 2027 en la localidad cordobesa de Laborde.

El certamen se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre en el Club Plaza Huincul y representará el tercer año consecutivo en que la ciudad recibe esta instancia provincial.

El lanzamiento oficial fue encabezado por el intendente Claudio Larraza, quien estuvo acompañado por la diputada provincial Yamila Hermosilla, la secretaria de Gobierno Anahí Bobadilla, el delegado Martín Sandoval y la subdelegada Marina Espinoza.

También participaron del anuncio Emanuel Hernández y Maximiliano Ramírez, campeones nacionales del certamen y oriundos de Plaza Huincul.

Durante la presentación, las autoridades destacaron el vínculo de la ciudad con el malambo y las expresiones de la cultura folklórica. Larraza remarcó que la localidad cuenta con tres campeones surgidos de su comunidad y señaló la importancia de continuar acompañando a los artistas neuquinos que buscan representar a la provincia en escenarios nacionales.

El intendente planteó además que la continuidad del Pre Laborde en Plaza Huincul debería sostenerse como una política de Estado, independientemente de las futuras gestiones municipales.

Por su parte, el delegado Martín Sandoval destacó la recuperación de la ciudad como sede del selectivo provincial y valoró el acompañamiento municipal para concretar una nueva edición. También señaló la importancia de promover actividades relacionadas con la cultura, las tradiciones y las raíces de la comunidad.

Una competencia con 18 rubros

El Pre Laborde Neuquén 2026 contará con 18 rubros vinculados a las disciplinas de danza y canto y reunirá a participantes provenientes de diferentes localidades de la provincia.

Los artistas competirán con el objetivo de obtener un lugar en la delegación neuquina que participará del Festival Nacional del Malambo de Laborde, uno de los principales encuentros del país vinculados con esta expresión tradicional.

El sistema de Pre Laborde contempla instancias clasificatorias en diferentes provincias argentinas, cuyos ganadores conforman las delegaciones que posteriormente participan del festival nacional.

En la edición anterior realizada en Plaza Huincul participaron alrededor de 350 personas, de acuerdo con los datos difundidos durante la presentación.

La realización del selectivo genera además un movimiento cultural y artístico que permite reunir en la ciudad a representantes de distintas localidades neuquinas y al público interesado en las expresiones folklóricas.

Reconocimiento a bailarines de Plaza Huincul

Durante la jornada de presentación, el intendente Claudio Larraza y la secretaria de Gobierno, Anahí Bobadilla, entregaron un reconocimiento a Maia Cardozo y Franco Pereira, quienes fueron distinguidos por su participación y consagración como ganadores del certamen Ameridanza.

El presente entregado a los jóvenes fue elaborado por emprendedores locales de la Agencia de Desarrollo Municipal.

De esta manera, Plaza Huincul volverá a recibir en septiembre a artistas de toda la provincia en una jornada que tendrá como objetivo definir a quienes representarán a Neuquén en la próxima edición del Festival Nacional del Malambo de Laborde.