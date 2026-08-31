Continúan las clases de apoyo escolar en distintos barrios de Plaza Huincul

La propuesta está destinada a estudiantes de nivel primario

La dirección de Vecinales de Plaza Huincul continúa desarrollando el programa de clases de apoyo escolar en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de acompañar a niños y niñas en su trayectoria educativa.

La propuesta está destinada a estudiantes de nivel primario y busca brindar espacios de acompañamiento, consulta y refuerzo de los contenidos trabajados durante el ciclo lectivo. Las actividades se llevan adelante en diferentes sectores barriales, facilitando el acceso de las familias a este servicio educativo.

Las clases están a cargo de la docente Doris Vielma y se desarrollan de acuerdo con el siguiente cronograma:

Lunes: Norte: 09:00 a 10:30 Soufal: 10:45 a 12:15 Centenario: 16:45 a 18:15

Martes: Mosconi: 15:00 a 16:30

Miércoles: Centenario: 18:15 a 19:45

Jueves: Soufal: 09:00 a 10:30 Norte: 10:45 a 12:15 Mosconi: 15:00 a 16:30

Viernes: Norte: 16:45 a 18:15 Otaño: 18:30 a 20:00



Desde la dirección de Vecinales destacaron la importancia de generar estos espacios de acompañamiento educativo en los barrios, brindando herramientas que permitan a los estudiantes fortalecer sus aprendizajes y transitar el ciclo escolar con mayor apoyo.