Invitan a jornada de reflexión y concientización sobre la violencia laboral y de género

La Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús de Plaza Huincul realizará una Jornada de Reflexión y Concientización sobre la violencia laboral y la violencia de género, con el objetivo de generar un espacio de información, diálogo y sensibilización sobre estas problemáticas.
La actividad se desarrollará el sábado 5 de septiembre de 2026, de 16:30 a 18:30, en el Salón Parroquial ubicado en avenida Pedro Rotter 213 de Plaza Huincul.
La jornada estará a cargo de la doctora Nancy Noemí Vielma, quien abordará aspectos vinculados con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las leyes nacionales y provinciales relacionadas con la prevención y erradicación de la violencia y el acoso en el ámbito laboral.
La propuesta tendrá entrada libre y gratuita y está dirigida a toda la comunidad.