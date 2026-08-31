Habrá corte programado de energía afectará a sectores de Plaza Huincul

En barrio Otaño y zona dde Chacras

Copelco informó que este martes 1 de septiembre se llevará a cabo un corte programado del suministro eléctrico, debido a tareas de mantenimiento y despeje de líneas de Media Tensión.

Según el comunicado, la interrupción del servicio está prevista entre las 9:00 y las 14:00 horas y afectará a distintos sectores de Plaza Huincul.

Sectores alcanzados

La suspensión del suministro comprenderá a los asociados ubicados en:

Zona de Chacras de Plaza Huincul.

Barrio Otaño, desde calle Misiones hacia el sur y desde Ruta Provincial N.º 17 hasta Bellomo.

Además, entre los usuarios singulares alcanzados se encuentran EPAS, el Vivero Municipal de Plaza Huincul y el Cementerio.