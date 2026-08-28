Tras el tiroteo cerca de un jardín en Neuquén harán cerco perimetral y demoran a dos adolescentes

Además la policía informó que identificó y demoró a dos adolescentes que fueron parte del enfrentamiento armado

La comunidad educativa del jardín 27 de Valentina Sur llegaron hasta la Legislatura para plantear los problemas de inseguridad que viven en la institución.

Como ya se informara, hace unos diez días, una persecusión policial terminó con un enfrentamiento armado en la tarde, cuando unos quince niños y niñas con sus familias realizaban una actividad en el patio. Tuvieron que refugiarse y tirarse al piso.

Tras esa grave situación, la comunidad se movilizó para conseguir respuestas. En la comisión de Educación de la Legislatura se les informó que mañana sábado se inicia la obra de construcción de un cerco perimetral, que se hará rápidamente con premoldeados de 2 metros.

Además la policía informó que identificó y demoró a dos adolescentes que fueron parte del enfrentamiento armado. Como son menores de edad regresaron al barrio, bajo responsabilidad de sus padres.

La policía informó que logró identificarlos por testimonios de vecinos y por videos de cámaras de seguridad. “Dos de los presuntos involucrados, ambos menores de edad y conocidos en el sector”, dijeron en el parte policial.

Con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Juveniles, hubo dos allanamientos en el sector, que arrojaron resultados positivos. Como consecuencia de los procedimientos, se secuestró cartuchería de arma de fuego, un par de esposas y una bicicleta, presuntamente utilizada por los investigados al momento del hecho.

Asimismo, los dos menores fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, conforme a las directivas impartidas por la Fiscalía.