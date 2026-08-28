El gobierno provincial confirmó que pagará salarios de agosto este fin de semana

El pago anticipado de haberes será para "brindar previsibilidad a los trabajadores estatales

Los trabajadores activos de la administración pública provincial percibirán sus salarios de agosto el sábado 29 de agosto.

La misma fecha fue establecida para los jubilados, pensionados y retirados del ISSN, por lo que todos los beneficiarios tendrán los fondos disponibles en sus cuentas del BPN durante esa jornada.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el pago anticipado busca brindar previsibilidad a los trabajadores estatales y garantizar el cumplimiento de las obligaciones salariales antes de finalizar el mes.

El Ejecutivo atribuyó la posibilidad de sostener este esquema a la administración de los recursos públicos y remarcó que se trata de una política orientada a mantener regularidad en el calendario de pagos.