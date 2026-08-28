Lifune: Alianza y Petrolero no se cruzan en la primera fase de Copa Neuquén

El equipo de Cutral Co salió sorteado para jugar en otra zona

El lunes pasado se realizó un sorteo para determinar qué club jugaría fuera de la zona de Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala: el seleccionado fue Alianza.

Los clubes participantes de Copa Neuquén, tras la salida de El Porvenir de Plottier, tiene que organizarse en zonas de cuatro equipos. Y por ello no podían jugar Alianza, Petrolero, Rivadavia, Unión de Zapala y Don Bosco en una misma zona, uno tenía que salir. Y por sorteo fue Alianza.

Tras la elección, se determinó que el equipo de Cutral Co juegue con Bicicross, Los Canales y se definará si Maronese o Unión Vecinal.

El azar quiso, entonces, que la copa Neuquén no tenga clásicos de la comarca petrolera entre Alianza y Petrolero Argentino que solamente podrán cruzarse en instancias finales pero no de zona.

El inicio del torneo para Alianza sería el 9 de septiembre, ya que jugará Lifune los días miércoles y los domingo el torneo Regional Amateur.