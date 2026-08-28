Bachean y reparan un sector del 25 de Mayo en Plaza Huincul

Es en la calle Independencia

Desde el municipio huinculense se informó que se lleva adelante una tarea de bacheo y reparación de la calzada en calle Independencia.

A través de la subsecretaría de Servicios Públicos se indicó que se completaron los trabajos de bacheo sobre esta arteria que forma parte del barrio 25 de Mayo. Se hizo después de ejecutar las tareas de reparación y recambio de cañerías de la red cloacal realizadas en el sector.

Con la ejecución de más de 35 metros lineales de bacheo, se completó la recuperación de la calzada, saneando y mejorando las condiciones de circulación.

Se avanzará por otros sectores.