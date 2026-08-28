Este es el pronóstico para el viernes en Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas serán de 27 kilómetros del sctor noroeste.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este viernes una jornada con cielo mayormente cubierto en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 14° Centígrados y la mínima de 8°. El viento se presentará del noreste a 28 kilómetros con ráfagas de 39 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo sector a 27 kilómetros con ráfagas de la misma intensidad.

El cielo estará inestable en el día y a la noche se cubrirá.

Para el sábado se espera una temperatura máxima de 15° y la mínima de 6° Centígrados.