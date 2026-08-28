Este es el pronóstico para el viernes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este viernes una jornada con cielo mayormente cubierto en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 14° Centígrados y la mínima de 8°. El viento se presentará del noreste a 28 kilómetros con ráfagas de 39 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo sector a 27 kilómetros con ráfagas de la misma intensidad.
El cielo estará inestable en el día y a la noche se cubrirá.
Para el sábado se espera una temperatura máxima de 15° y la mínima de 6° Centígrados.