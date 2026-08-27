Qué dice el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este juevs una jornada con inestabilidad en el día.
La temperatura máxima será de 15° Centígrados y la mínima de 9°. El viento se presentará del noreste a 36 kilómetros con ráfagas de 53 kilómetros. Para la noche, rotará al oeste a 23 kilómetros con ráfagas de 33 kilómetros.
El cielo estará inestable en el día y a la noche se presentará mayormente cubierto.
Para el viernes se espera una temperatura máxima de 14° y la mínima de 9° Centígrados.