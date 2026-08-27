Qué dice el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Se anuncia inestabilidad para el día.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este juevs una jornada con inestabilidad en el día.

La temperatura máxima será de 15° Centígrados y la mínima de 9°. El viento se presentará del noreste a 36 kilómetros con ráfagas de 53 kilómetros. Para la noche, rotará al oeste a 23 kilómetros con ráfagas de 33 kilómetros.

El cielo estará inestable en el día y a la noche se presentará mayormente cubierto.

Para el viernes se espera una temperatura máxima de 14° y la mínima de 9° Centígrados.