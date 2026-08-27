Oportunidades Digitales: capacitarán sobre trámites online y abrieron las inscripciones

La iniciativa apunta a reducir la brecha digital y facilitar el acceso de la comunidad a herramientas tecnológicas y servicios públicos.

El Gobierno de Neuquén anunció una nueva capacitación virtual del programa Oportunidades Digitales, una propuesta gratuita que busca brindar herramientas para que las y los vecinos puedan realizar trámites y gestiones digitales de manera autónoma, rápida y segura.

La actividad estará a cargo de la subsecretaría de Derechos Humanos y se realizará el martes 1 de septiembre, desde las 10, bajo modalidad virtual.

Durante la capacitación se explicará cómo digitalizar documentación y realizar distintos trámites vinculados con organismos y programas nacionales y provinciales. Entre los contenidos previstos se encuentran la obtención y el blanqueo de la clave fiscal en ARCA, la inscripción al programa Emplea Neuquén, el armado de un Currículum Vitae, la obtención de la negativa de ANSES y la tramitación del Certificado de Antecedentes Penales nacional.

La iniciativa apunta a reducir la brecha digital y facilitar el acceso de la comunidad a herramientas tecnológicas y servicios públicos. En ese sentido, la propuesta busca que las personas puedan resolver gestiones cotidianas sin necesidad de trasladarse y con mayor seguridad al momento de utilizar plataformas digitales.

La nueva capacitación se realizará luego de la convocatoria de la primera edición, que reunió a más de 70 participantes conectados desde distintas localidades de la provincia, entre ellas Neuquén capital, Zapala, Junín de los Andes, Chos Malal, Plottier, Aluminé, Senillosa y Andacollo.

Desde el programa destacaron que estas instancias forman parte de una política pública orientada a garantizar el acceso a entornos digitales confiables y accesibles, promoviendo una mayor autonomía en la realización de trámites.

Inscripciones

La capacitación es libre y gratuita, pero requiere inscripción previa. Para participar, las personas interesadas deberán comunicarse vía WhatsApp al 299 581-5846. Por ese medio recibirán el enlace de acceso al aula virtual y las indicaciones correspondientes.