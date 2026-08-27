Hubo reunión entre Halliburton y las empresas proveedoras: se abrió un canal de diálogo

Se abrió un camino de diálogo.

Desde la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (CEISA) valoraron el encuentro mantenido con autoridades de Halliburton, en el que se abordó la situación planteada recientemente con las empresas proveedoras de la compañía.

La reunión que se desarrolló en un contexto de diálogo y permitió avanzar en la búsqueda de alternativas que contemplen la realidad de cada una de las empresas que forman parte de la cadena de valor de Vaca Muerta.

Este canal de diálogo fue gestionado por la FECENE, y que permitió articular este encuentro junto con representantes de las principales cámaras empresariales de la región.

Se acordó establecer un esquema de trabajo que priorice el diálogo y evite la aplicación de medidas unilaterales. Halliburton avanzará en reuniones individuales con sus proveedores para analizar cada situación en particular y evaluar posibles alternativas.

Desde CEISA se indicó que están en conocimiento que la industria atraviesa un escenario que exige continuar trabajando sobre la competitividad y la eficiencia, pero consideramos fundamental que ese proceso se desarrolle con previsibilidad, comunicación y consenso.

Se subrayó que las empresas proveedoras constituyen una parte esencial del entramado productivo de Vaca Muerta, generan empleo, realizan inversiones y acompañan de manera directa el crecimiento de la actividad.

En esta línea, considera esta entidad que cualquier decisión que impacte sobre la cadena de valor debe contemplar también la capacidad y las condiciones de quienes la integran.

Más adelante, valoraron la predisposición demostrada por Halliburton para abrir esta instancia de intercambio y confían en que el diálogo permitirá encontrar soluciones equilibradas y sostenibles.

Finalmente explicaron que el crecimiento de Vaca Muerta necesita una cadena de valor sólida. “Para lograrlo, resulta indispensable fortalecer la articulación entre operadoras, compañías de servicios, proveedores y cámaras empresariales, con reglas claras y una mirada de largo plazo”, concluyeron.