Corte programado de energía afectará sectores de Cutral Co y Plaza Huincul

Para este este jueves 27 de agosto

Copelco informó que este jueves 27 de agosto se realizará un corte programado del suministro eléctrico en sectores de Cutral Co y Plaza Huincul, debido a tareas de reparación de seccionamiento a fusible en una línea de media tensión.

La interrupción del servicio está prevista entre las 9 y las 11 horas y afectará a asociados ubicados en distintos sectores de ambas localidades.

En Cutral Co, el corte alcanzará a la zona del Parque Industrial, sobre avenida Mariano Moreno, Ruta 17 y el Autódromo. También se verá afectado el barrio Pueblo Nuevo, desde calle J. J. Valle hasta Equinoa y desde Sacerdote Pedro Yagas hasta Luis Hodola.

Asimismo, Copelco indicó que la suspensión del suministro alcanzará a los usuarios singulares de Electroantu, Las Acacias y Frangino.