Cutral Co ya cuenta con su Centro Emisor de Licencias Nacionales

El documento tendrá validez en todo el territorio argentino y los países del Mercosur.

Este mediodía quedó formalmente inaugurado el Centro Emisor de Licencias Nacionales de Conducir de Cutral Co, en un acto que contó con la presencia del intendente Ramón Rioseco; el director provincial de Seguridad Vial, Diego Alfonso; el secretario de Control Urbano, Omar Marifil; y la directora de Licencias de Conducir, Claudia Suárez.

A partir del convenio establecido con Nación, los vecinos de Cutral Co podrán tramitar la Licencia Nacional de Conducir para categorías particulares y profesionales. El documento tendrá validez en todo el territorio argentino y los países del Mercosur.

Además, la licencia estará disponible tanto en formato físico como digital, a través de la aplicación Mi Argentina.

Durante la inauguración, Rioseco destacó la importancia de la puesta en funcionamiento del nuevo centro: “La implementación de la Licencia Nacional nos permite brindar un mejor servicio y que tanto conductores particulares como profesionales puedan circular en todo el Mercosur”.

El intendente también resaltó la posibilidad de contar con la documentación en formato físico y digital, y adelantó que el municipio continuará incorporando equipamiento para mejorar y agilizar el proceso de emisión.

Por su parte, Diego Alfonso señaló que Cutral Co es el primer centro emisor de la provincia en ser inaugurado formalmente bajo este sistema. En ese sentido, remarcó que la medida permitirá a los conductores profesionales contar con una licencia nacional para circular por todo el país y el Mercosur.

Turnos

Los turnos para realizar el trámite pueden solicitarse por WhatsApp, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, al 299 684 0831.