Javier Frana confirmó los convocados para la serie de Copa Davis en Neuquén

Se disputa en Neuquén del 19 al 20 de septiembre

El capitán del seleccionado argentino de tenis, Javier Frana, anunció la nómina de jugadores convocados para disputar la serie eliminatoria de Copa Davis ante Turquía. El cruce se desarrollará los días 19 y 20 de septiembre en las instalaciones del estadio Ruca Che, en la ciudad de Neuquén.

El plantel seleccionado Para los partidos de la modalidad de singles, el cuerpo técnico citó a:

Francisco Cerúndolo (clasificado en el puesto número 25 del ranking mundial).

(clasificado en el puesto número 25 del ranking mundial). Thiago Tirante (posicionado en el puesto número 45).

(posicionado en el puesto número 45). Mariano Navone (ubicado en la posición número 48).

Por su parte, la pareja elegida para afrontar los compromisos en la modalidad de dobles quedó integrada por Guido Andreozzi (número 15 del ranking de la especialidad) y Andrés Molteni (número 61).

El equipo de Argentina disputará esta llave con el propósito de asegurar su regreso a los Qualifiers de 2027. Para mantener su lugar en el Grupo I y volver a jugar las etapas clasificatorias, el conjunto nacional deberá conseguir al menos una victoria en la serie.