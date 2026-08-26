Habrá misa de bendición y unción de los enfermos en Plaza Huincul

En el barrio Otaño

La Capilla Inmaculada Concepción será escenario de una celebración religiosa destinada a acompañar y brindar un momento de oración y esperanza a personas enfermas y sus familias.

La actividad se llevará a cabo el jueves 27 de agosto de 2026, con una propuesta que comenzará a las 17:30 horas con alabanzas, mientras que a las 18:00 horas se celebrará la Santa Misa y la bendición.

La ceremonia tendrá lugar en la Capilla Inmaculada Concepción, ubicada en Entre Ríos y Chubut, barrio Otaño de Plaza Huincul