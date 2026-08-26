Plaza Huincul entregó certificados y realizó el primer desembolso del programa Pro.De.PH.

El programa tiene como objetivo acompañar a deportistas de distintas disciplinas que entrenan y participan en competencias en representación de la ciudad

Plaza Huincul reconoció a deportistas que integran el Programa de Promoción Deportiva y concretó el primer aporte económico previsto para acompañar sus actividades.

La Municipalidad de Plaza Huincul realizó la entrega simbólica de certificados a deportistas que forman parte del Programa de Promoción Deportiva de Plaza Huincul (Pro.De.PH.), junto con el primer desembolso correspondiente al aporte económico contemplado por la iniciativa.

El programa tiene como objetivo acompañar a deportistas de distintas disciplinas que entrenan y participan en competencias en representación de la ciudad, contribuyendo con parte de los gastos vinculados al desarrollo de sus actividades.