Tasa vial no se cobra en Huincul pero no baja la nafta y el municipio se desfinancia ¿quién gana?

Sin la tasa vial, pierden los vecinos de Huincul y gana la mezquindad política

El 18 de agosto finalizó el cobro de la tasa al expendio de combustible en la ciudad de Plaza Huincul, aunque hay un proyecto en tratamiento en el Concejo Deliberante para que vuelva a implementarse.

Desde ayer miércoles 19 de agosto, la tasa vial dejó de tener vigencia y por ello el municipio cobrará lo que se haya recaudado hasta ese día y luego dejará de recibir el dinero que permitió la realización de obras de mantenimiento de calles, señalización, limitadores de velocidad, bacheo y asfalto.

Además con ese dinero paga un subsidio a la cooperativa El Petróleo para el sostenimiento del servicio de transporte urbano por colectivo, que es muy útil para trabajadores y estudiantes que tienen menos recursos económicos y no pueden tener un auto. Por ahora no se cae el subsidio, porque todavía queda una instancia en el Concejo Deliberante.

En julio de 2024, este mismo Concejo Deliberante consideró que cobrar una tasa era oportuna para solventar la desfinanciación que decidió el gobierno nacional. El mismo gobierno de Javier Milei que cobró en estos años el 24% de impuestos sobre las naftas para sostener las rutas nacionales y que decidió destinar esos fondos a conseguir el superávit fiscal. Dos años después, el gobierno sigue una inflación del 30% anual y las rutas cada vez están peor.

Los municipios que reaccionaron y cobraron la tasa pudieron mantener obra pública relacionada con el tránsito y el transporte. “El 18 de agosto de 2024, tras sancionar el decreto reglamentario, se informó a las empresas Neuquén Petro Oeste y Bases que se aplicaba la tasa, donde se debía depositar, cuál era la fórmula de cálculo, toda la información necesaria y de la misma manera, al vencerse los dos años, se los notificó que se dejaba de cobrar el viernes pasado”, dijo José Rosales, de la secretaría de Hacienda.

Por otro lado, el precio de los combustibles no tiene control gubernamental, por lo que aumenta o baja según el mercado (aunque ello no es totalmente cierto). Ello implica que las estaciones de servicio, como expendedoras, o las empresas productoras como YPF pueden no bajar el precio aunque no haya tasa vial.

Aunque recién dejó de aplicarse la tasa hace un día, por ahora no hay modificaciones a la baja en el precio del combustible en Huincul. “Cutral Co ya tiene la tasa aprobada hace unos meses y por ahora en Huincul no hubo variaciones en precio que pudiera beneficiar a los automovilistas, solamente dejamos de percibir el dinero en Huincul”, dijo Rosales.

Entonces el dinero que iba al municipio irá a la recaudación empresarial y no hay beneficios para el comprador de nafta o gasoil, entonces ¿quién gana? Si el Concejo Deliberante vuelve atrás en su decisión de 2024, los únicos que pierden son los vecinos de Plaza Huincul. Ganaría únicamente la disputa política que el Concejo tiene con el intendente Larraza, nadie más. Sería incluso mezquino que se festejara como un triunfo una decisión que deja con menos financiación al municipio, porque (parece increíble tener que aclarar) el municipio no es Larraza sino la comunidad compuesta por todos sus habitantes.

“La tasa vial fue un ingreso útil para el municipio, es una cantidad importante, consideramos que sería muy bueno que se aplicara de nuevo”, dijo Rosales. Por ahora el Concejo Deliberante tiene el tema en comisión, no sacó despacho y ese retraso generó ya pérdidas millonarias para el mes de septiembre. Pero están a tiempo para evitar que esa pérdida sea mayor.