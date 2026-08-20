Neuquén: preocupación por una balacera cerca de un jardín de Valentina Sur

Un operativo policial cerca del jardín generó disparos cuando niños estaban en el patio

Una grave situación ocurrió ayer por la tarde en el jardín 27 del barrio Valentina Sur de Neuquén capital, cuando un grupo de niños y sus familiares debieron tirarse al piso al escuchar disparos en inmediaciones de la institución escolar.

En el jardín se realizaba una actividad abierta, en el patio. Cuando se advierte que hay detonaciones de arma de fuego y se activa un protocolo que anteriormente habían diseñado Defensa Civil y la comisaría 44, por la peligrosidad del entorno.

Según contó una docente a Radio 7 en Neuquén, con el objetivo de resguardar la integridad de los menores y minimizar el impacto psicológico, las maestras guiaron a las infancias y a los padres para que se arrojaran al suelo dentro de las aulas, presentando la maniobra bajo la simulación de un juego mientras se aguardaba la llegada de condiciones seguras para la descongestión del predio.

Luego del susto y la gravedad de la situación, desde el jardín lamentaron que no hubo un acercamiento de la policía que participaba en el procedimiento. Tuvieron ellos que llamar a la comisaría y advertir lo que había ocurrido. En Neuquén capital hay un sistema de patrullaje a cargo de la policía metropolitana y el servicio motorizado que no tiene relación con el trabajo de la comisaría.

Y también pidieron que se construya un cerco perimetral más seguro, ya que tienen solamente el cerco de obra, que es provisional.