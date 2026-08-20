El barrio Otaño de Plaza Huincul tendrá una doble jornada de festejos por el Día de las Infancias

Los festejos comienzan el sábado 22 y terminan el domingo 23 de agosto

La comisión vecinal del barrio Otaño de Plaza Huincul llevará a cabo este fin de semana dos jornadas consecutivas de actividades recreativas para celebrar el Día de las Infancias. Los encuentros se desarrollarán el sábado 22 y el domingo 23 de agosto, a partir de las 14:00 horas.

El presidente del barrio, Ramiro Rioseco, informó que la convocatoria está abierta a todas las familias de la localidad, con especial expectativa por la asistencia de niños y niñas de las zonas de chacras y del vecino barrio Centenario.

La mayor parte de las actividades se concentrará en las instalaciones de la sede vecinal y en el sector de la cancha de fútbol. Para garantizar la seguridad vial durante el desarrollo de los festejos, personal de tránsito municipal procederá al corte de la calle lindera al predio.

Cronograma del sábado 22 La primera jornada comenzará con la presentación del grupo “Tomate Perita”, un elenco teatral y circense de Neuquén que realiza juegos familiares y destrezas con zancos. Posteriormente, se presentará un espectáculo de acrobacia aérea a cargo de “Spider-Man”, provisto de un sistema de arneses para su demostración.

La grilla artística del sábado se completará con:

La danza folclórica de los caporales “Aqua Sisa” , delegación que viaja desde la localidad de Zapala.

, delegación que viaja desde la localidad de Zapala. El grupo local de danzas árabes “Horus Dan”, coordinado por la profesora Gabriela.

Durante la tarde, los colaboradores vecinales distribuirán juguetes, caramelos, chocolate caliente, facturas y tortas fritas.

Actividades del domingo 23 Para la jornada dominical, la comisión vecinal coordinará el festejo en conjunto con representantes del gremio UOCRA. En este segundo día, también a partir de las 14:00 horas, se instalarán diversos castillos inflables (peloteros) y se llevarán a cabo sorteos de juguetes, bailes y actividades musicales.