Así quedaron las posiciones luego de la fecha 21 del Torneo Oficial de Lifune

Cuatro equipos pelean por no jugar la promosión con San Lorenzo

A falta de una sola jornada para el cierre del Torneo Oficial 2026 de la División A de la Liga de Fútbol del Neuquén (Lifune), la tabla de posiciones quedó consolidada tras disputarse la fecha 21. Con los resultados registrados, Alianza de Cutral Co, que se había coronado campeón en la fecha 20, ratificó su posición en la cima, mientras que Pacífico sentenció la pérdida de la categoría.

El equipo de Alianza se mantiene en el primer puesto con 49 puntos en 21 partidos disputados, producto de 15 victorias, 4 empates y 2 derrotas. El conjunto de Cutral Co registra además la delantera más goleadora del certamen con 50 anotaciones a favor y la valla menos vencida con 16 goles en contra.

La disputa en las posiciones de vanguardia En el segundo lugar de la tabla de posiciones se ubica San Patricio, que acumula 38 puntos en sus 21 compromisos, tras sumar 11 triunfos, 5 empates y 5 caídas.

La tercera posición del torneo presenta un empate en puntos entre Petrolero Argentino e Independiente, ambos con 35 unidades y un registro idéntico de 10 triunfos, 5 empates y 6 derrotas en 21 presentaciones. Petrolero Argentino se posiciona por encima debido a una diferencia de gol de +12 (42 goles a favor y 30 en contra) frente al +10 de Independiente (37 goles a favor y 27 recibidos).

Ubicaciones medias y el descenso de Pacífico En la mitad de la tabla marchan Deportivo Rincón en el quinto puesto con 31 unidades y Unión Vecinal en el sexto con 30 puntos. Más atrás se sitúan Río Grande con 26 unidades y Patagonia con 25 puntos.

En el sector bajo de la clasificación, Maronese y Don Bosco igualan en el noveno puesto con 23 puntos cada uno, seguidos por la Asociación Deportiva Centenario con 22 unidades.

En el fondo de la tabla se encuentra Pacífico, que suma 13 puntos tras registrar 4 victorias, 1 empate y 16 derrotas en 21 partidos jugados. Con esta puntuación y a falta de una fecha por disputar, el equipo de Neuquén pierde la categoría de manera matemática.