Plaza Huincul: una persona resultó herida por un vuelco en la ruta 17

El hecho ocurrió la noche del miércoles.

Una persona que iba a bordo de un vehículo debió ser asistida en el hospital de Complejida Media después del vuelco que sufrió la noche del miércoles. Fue en la ruta provincial N° 17 y como consecuencia el incidente vial los bomberos voluntarios de Plaza Huincul acudieron hasta el sector.

Según se informó, una dotación de los voluntarios de la Central 17, fue alertada del hecho ocurrido a unos 10 kilómetros de Plaza Huincul en sentido a Añelo.

El automóvil en el que circulaba es un Renault Logan y por causas que se tratan de establecer perdió el control y terminó a la vera de la ruta.

Además de los bomberos estuvo el personal sanitario con una ambulancia que brindó los primeros auxilios y luego se dispuso el traslado de la persona hasta el hospital local. En el hecho intervino el personal de la división Tránsito de Plaza Huincul.