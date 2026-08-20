Qué dice el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

El cielo se cubrirá durante toda la jornada.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este jueves una jornada con el cielo cubierto para la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 17° Centígrados y la mínima de 6°. El viento se presentará del sudoeste a 17 kilómetros con ráfagas de 27 kilómetros. Para la noche, rotará al sector este a13 kilómetros con ráfagas de 29 kilómetros.

El cielo estará cubierto en el día y la noche.

Para el viernes se espera un nuevo descenso de la temperatura, para llegar a los 8° y la mínima de 5° Centígrados.