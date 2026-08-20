Qué dice el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este jueves una jornada con el cielo cubierto para la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 17° Centígrados y la mínima de 6°. El viento se presentará del sudoeste a 17 kilómetros con ráfagas de 27 kilómetros. Para la noche, rotará al sector este a13 kilómetros con ráfagas de 29 kilómetros.
El cielo estará cubierto en el día y la noche.
Para el viernes se espera un nuevo descenso de la temperatura, para llegar a los 8° y la mínima de 5° Centígrados.