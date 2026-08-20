Buscan al condenado por el homicidio de otro hombre en Cutral Co

Purga una condena por un hecho ocurrido en febrero de 2021.

Desde la Policía de Neuquén se emitió el alerta de ubicación y aprehensión de Sergio Damián Posso Benavídez. El alerta se emitió el miércoles por la noche para que toda persona que pueda aportar algún dato, lo informe a cualquier dependencia policial.

Posso Benavídez tiene 28 años, es de nacionalidad argentina, mide 1,70 metros; es de contextura física robusta. Tiene tez blanca, cabello corto, castaño oscuro y ojos marrones.

El pedido se emitió desde la comisaría 22° de Zapala. Se pueden comunicar al (2942) 421213 o a cualquier dependencia policial.

En principio, se supo que Posso Benavídez tenía salidas transitorias y no regresó a la unidad donde permanece cumpliendo una condena.

El hecho por el que fue condenado ocurrió el 16 de febrero de 2021 y la víctima fue Germán Rikemberg. En aquella oportunidad, se detalló en la audiencia judicial que la víctima y su hermano fueron sorprendidos por Posso Benavídez, quien efectuó varios disparos sin herirlo, en el barrio Belgrano de Cutral Co, alrededor de las 5:40 de ese día.