Buscan al condenado por el homicidio de otro hombre en Cutral Co

Desde la Policía de Neuquén se emitió el alerta de ubicación y aprehensión de Sergio Damián Posso Benavídez. El alerta se emitió el miércoles por la noche para que toda persona que pueda aportar algún dato, lo informe a cualquier dependencia policial.
Posso Benavídez tiene 28 años, es de nacionalidad argentina, mide 1,70 metros; es de contextura física robusta. Tiene tez blanca, cabello corto, castaño oscuro y ojos marrones.
El pedido se emitió desde la comisaría 22° de Zapala. Se pueden comunicar al (2942) 421213 o a cualquier dependencia policial.
En principio, se supo que Posso Benavídez tenía salidas transitorias y no regresó a la unidad donde permanece cumpliendo una condena.
El hecho por el que fue condenado ocurrió el 16 de febrero de 2021 y la víctima fue Germán Rikemberg. En aquella oportunidad, se detalló en la audiencia judicial que la víctima y su hermano fueron sorprendidos por Posso Benavídez, quien efectuó varios disparos sin herirlo, en el barrio Belgrano de Cutral Co, alrededor de las 5:40 de ese día.