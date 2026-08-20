Omar “El Galgo” Poblet es el nuevo entrenador del Club Rivadavia

Será presentado en la jornada del lunes 24 por la tarde

El Club Rivadavia oficializó la incorporación de Omar “El Galgo” Poblet como el nuevo responsable táctico de la Primera División de la institución. El director técnico llega al club luego de su paso por Unión de Zapala, donde obtuvo el campeonato de la categoría.

Presentación y convocatoria de jugadores La Comisión Directiva del club confirmó que la presentación formal del entrenador y de su cuerpo técnico se realizará el próximo lunes 24 de agosto.

Con motivo del inicio de este nuevo ciclo deportivo, la institución abrió una convocatoria para conformar el plantel. Los jugadores interesados en sumarse a las prácticas deberán presentarse el mismo lunes 24 de agosto a las 15:30 horas en las instalaciones del Club Rivadavia.