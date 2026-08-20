Convocan a cubrir un cargo docente en el CFP N° 22 de Cutral Co

Desde la dirección del Centro de Formación Profesional N° 22 de Cutral Co, que depende del Consejo Provincial de Educación de Neuquén, se llamó a inscripción para cubri un cargo.
Se trata de seis horas de Formación para el Trabajo, Cod DAC-6, Sec 2. Es para un cargo interino a término y para el turno vespertino.
Es para los días martes de18:00 a 19:15, miércoles de 18:00 a 19:15, y jueves de18:00 a 19:30. Se convoca a inscripción por el término de 72 horas hábiles a partir del 20 de agosto.
Los y las interesados ye interesadas se deberán presentar: Currículum Vitae. Se debe incluir toda la documentación que lo respalde. Fotocopia DNI; copia de certificados de estudios, título afín, constancias de servicios, certificado de antecedentes penales actualizado (Excluyente). Además de certificados o constancias laborales relacionadas con el cargo a cubrir.
La documentación será recepcionada solamente los días 20, 21 y 24 de agosto, a través del siguiente correo: cfp22web@gmail.com adjuntando además toda aquella documentación que considere pertinente.