Plaza Huincul entregó extintores a iglesias tras relevar sus condiciones de seguridad

Como parte de las medidas adoptadas, el intendente Claudio Larraza encabezó la entrega a las instituciones

El municipio de Plaza Huincul realizó un relevamiento de las condiciones de seguridad e higiene en distintos espacios de culto de la ciudad y, a partir de las necesidades detectadas, avanzó con la entrega de extintores a iglesias.

El trabajo fue llevado adelante por la subsecretaría de Industria y Tecnología, a través de la dirección de Medio Ambiente y Seguridad e Higiene, en conjunto con la dirección de Culto.

Durante las inspecciones se relevaron las condiciones de seguridad de los espacios y se identificaron necesidades relacionadas con la prevención de incendios y la protección de las personas que concurren habitualmente a estos lugares.

Como parte de las medidas adoptadas, el intendente Claudio Larraza encabezó la entrega de extintores a las instituciones que habían sido incluidas en el relevamiento.