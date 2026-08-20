Cutral Co realizará una nueva jornada de “Formar a los Formadores”

Destinada a quienes trabajan y desarrollan actividades con niños, niñas y adolescentes.

La Municipalidad de Cutral Co y la Justicia de Paz llevarán adelante una nueva instancia de capacitación en el marco del programa “Formar a los Formadores”, destinada a quienes trabajan y desarrollan actividades con niños, niñas y adolescentes.

El encuentro se realizará el próximo 21 de agosto, a las 18 horas, en el Salón de Acuerdos Américo Verdenelli.

Durante la jornada se abordarán herramientas vinculadas a la detección temprana de situaciones de violencia sexual y los protocolos de intervención, bajo la premisa de aprender a detectar sin invadir y observar para cuidar.

La capacitación contará con la participación de Úrsula Zuccarino, psicóloga forense del Poder Judicial de la Provincia del Neuquén, miembro de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia del Neuquén, junto a Andrea Rapazzo, defensora del Niño, Niña y Adolescente de Neuquén.

Asimismo, se desarrollará el módulo “Lesiones deportivas: reconocer, actuar y acompañar”, a cargo del licenciado en Kinesiología Claudio Agnoloza.

Al finalizar el curso, los participantes integrarán el Registro de Formadores/as Idóneos/as, requisito necesario para continuar desarrollando tareas en el ámbito del deporte infantil local, en el marco de la legislación vigente.