Desafío matemático juvenil reunió a cerca de 300 estudiantes en Cutral Co

Este jueves se llevó a cabo la segunda edición del Desafío Matemático Juvenil 2026, una propuesta educativa que reunió a cerca de 300 estudiantes en las instalaciones del IFD N.º 14.
La jornada contó con la participación de estudiantes y docentes de Cutral Co, Plaza Huincul y del CPEM N.º 16 de Picún Leufú, quienes participaron de distintas actividades orientadas a acercar la matemática a los jóvenes desde una perspectiva dinámica y participativa.
El encuentro tuvo como objetivo promover el pensamiento lógico, el intercambio y el aprendizaje mediante desafíos matemáticos, generando un espacio diferente al tradicional ámbito del aula.
Durante la actividad estuvieron presentes el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco; el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín; la subsecretaria de Cultura y Educación, Cintya Ferreyra Mesa; y las concejales Elida González y Jesica Rioseco.
En ese marco, Rioseco destacó el trabajo realizado por los docentes y remarcó la importancia de la educación pública como herramienta para ampliar las oportunidades de los jóvenes.
“Invertir en educación es lo más importante que podemos hacer como gobierno. Nos pone orgullosos que ustedes estudien para tener un futuro mejor”, expresó el intendente.