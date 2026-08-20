Desafío matemático juvenil reunió a cerca de 300 estudiantes en Cutral Co

La jornada contó con la participación de estudiantes y docentes de Cutral Co, Plaza Huincul y del CPEM N.º 16 de Picún Leufú

Este jueves se llevó a cabo la segunda edición del Desafío Matemático Juvenil 2026, una propuesta educativa que reunió a cerca de 300 estudiantes en las instalaciones del IFD N.º 14.

La jornada contó con la participación de estudiantes y docentes de Cutral Co, Plaza Huincul y del CPEM N.º 16 de Picún Leufú, quienes participaron de distintas actividades orientadas a acercar la matemática a los jóvenes desde una perspectiva dinámica y participativa.

El encuentro tuvo como objetivo promover el pensamiento lógico, el intercambio y el aprendizaje mediante desafíos matemáticos, generando un espacio diferente al tradicional ámbito del aula.

Durante la actividad estuvieron presentes el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco; el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín; la subsecretaria de Cultura y Educación, Cintya Ferreyra Mesa; y las concejales Elida González y Jesica Rioseco.

En ese marco, Rioseco destacó el trabajo realizado por los docentes y remarcó la importancia de la educación pública como herramienta para ampliar las oportunidades de los jóvenes.