Tensión por el desalojo mapuche: hoy hay concentración en Cutral Co

La actividad comenzará a las 18:00 en el monumento a Messi

El conflicto territorial que desde hace más de una década enfrenta a las comunidades mapuches Lof Kinxikew y Lof Melo con particulares y la Justicia neuquina volvió a escalar. El miércoles, un operativo con fuerzas de seguridad avanzó sobre el territorio ubicado en El Pedregoso, a la vera de la Ruta Nacional 40, pero la medida no se concretó de la misma manera en ambos sectores.

Según informaron este jueves las propias comunidades, una parte del territorio correspondiente al Lof Kinxikew fue desalojada, mientras que el procedimiento no logró concretarse en el sector perteneciente al Lof Melo, ubicado al otro lado de la ruta. La situación permanece abierta y con presencia policial en la zona.

El predio en disputa es el denominado Lote Pastoril 42, conocido como El Pedregoso. Se trata de unas 625 hectáreas ubicadas en el sector de Paso Coihue, entre Villa La Angostura y San Carlos de Bariloche, sobre los kilómetros 2081 y 2083 de la Ruta 40. El conflicto judicial lleva más de una década y registra sucesivos intentos de desalojo.

Una orden judicial que volvió a ejecutarse

La medida había sido ordenada por el juez civil, comercial, laboral y de minería de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino. En abril de este año, el magistrado había dispuesto nuevamente el desalojo de las comunidades, en una causa que acumula distintos planteos judiciales y recursos presentados por sus defensas.

La orden había generado durante los días previos una creciente movilización de comunidades mapuches, organizaciones sociales y vecinos. El sábado pasado, incluso, se realizó un abrazo simbólico en El Pedregoso para rechazar el operativo y respaldar a las familias que permanecen en el territorio.

Finalmente, el miércoles 19 de agosto las fuerzas de seguridad llegaron al lugar. De acuerdo con los reportes difundidos durante la jornada, participaron efectivos del Grupo Especial de Operaciones Especiales (GEOP) y Gendarmería, entre otros funcionarios estatales. El operativo avanzó sobre el sector del Lof Kinxikew, mientras que el desalojo del Lof Melo no pudo concretarse.

Las comunidades permanecen en alerta

Este jueves, las comunidades difundieron un nuevo comunicado en el que afirmaron que continúan en el territorio. Señalaron además que desde las primeras horas de la mañana se registra movimiento de efectivos policiales y que la zona permanece rodeada.

Los referentes de Kinxikew y Melo reclamaron el retiro de la Policía y solicitaron una mesa de diálogo con el juez Bonorino y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

También sostuvieron que en el territorio viven más de 30 familias y más de 40 niñas y niños.

Las comunidades calificaron el operativo como un desalojo “violento” y cuestionaron el procedimiento judicial. Esas afirmaciones forman parte de su posicionamiento y no implican, por sí mismas, una conclusión judicial sobre la legalidad de la medida.

El antecedente que atraviesa la disputa

El conflicto no comenzó esta semana. Los antecedentes se remontan, al menos, a 2011 y están vinculados con la ocupación y la titularidad de las tierras. En los últimos años se produjeron distintos intentos de ejecutar órdenes de desalojo, mientras las comunidades sostienen que se trata de territorio ancestral.

La defensa de las comunidades cuestionó en distintas oportunidades las decisiones judiciales y planteó la existencia de derechos territoriales indígenas. En paralelo, la causa avanzó por la vía judicial hasta llegar a nuevas órdenes de desalojo.

La disputa también quedó expuesta en el ámbito político. La Legislatura de Neuquén llegó a aprobar una declaración de rechazo a la orden de desalojo contra las comunidades Kinxikew y Melo, dictada por el juez Astoul Bonorino.

El punto de fondo es, precisamente, qué derecho debe prevalecer sobre esas tierras: la pretensión dominial planteada en la causa judicial o los derechos territoriales que las comunidades mapuches reivindican sobre un espacio que consideran de ocupación ancestral.

Concentración en Cutral Co

Mientras en El Pedregoso continúa la tensión, en Cutral Co se realizará este jueves una concentración en respaldo a las comunidades.

La convocatoria fue realizada por ATEN Cutral Có–Plaza Huincul y está prevista para las 18:00 en el Monumento a Messi.

La actividad se realizará bajo la consigna “En apoyo a las comunidades mapuches. No al desalojo” y busca expresar rechazo al operativo desplegado en El Pedregoso.

Por ahora, el conflicto permanece abierto: una parte del territorio de Kinxikew fue desalojada, el procedimiento no pudo completarse en el sector del Lof Melo y las comunidades aseguran que continuarán en el lugar mientras reclaman una instancia de diálogo.