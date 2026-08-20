ATE cerró su sede de Cutral Co tras el robo del medidor de gas

A través de un comunicado, la organización sindical expresó su repudio por el hecho

La seccional Cutral Co y Plaza Huincul de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) informó el cierre preventivo de su sede gremial ubicada en calle Tucumán 452, en la ciudad de Cutral Co, luego del robo del medidor de gas.

A través de un comunicado, la organización sindical expresó su repudio por el hecho y señaló que el robo generó daños materiales y afecta el normal funcionamiento de las instalaciones.

La seccional permanecerá cerrada hasta que el inconveniente sea solucionado y se encuentren garantizadas las condiciones necesarias para retomar la atención y las actividades habituales.