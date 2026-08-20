Plaza Huincul refuerza el ordenamiento vial en la Ruta 22

En el sector de las intersecciones con las avenidas San Martín, Mariano Moreno y Azucena Maizani.

Tránsito de la Municipalidad de Plaza Huincul puso en marcha un operativo especial de ordenamiento vial sobre la traza urbana de la Ruta Nacional 22, en el sector de las intersecciones con las avenidas San Martín, Mariano Moreno y Azucena Maizani.

Se trata de un punto de alta concentración vehicular, donde confluyen el tránsito local y la circulación de transporte pesado de cargas generales, lo que genera momentos de mayor congestión y requiere una regulación especial.

El operativo contempla la presencia de inspectores de tránsito durante las franjas horarias de mayor flujo vehicular, con el objetivo de agilizar la circulación y prevenir demoras.

Además, el personal municipal realiza una regulación activa en los cruces e ingresos, priorizando la prevención y organizando el paso de automóviles y camiones de gran porte.