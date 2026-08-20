El Vivero municipal de Plaza Huincul ofrece plantines de fresno y ciprés

Busca promover la forestación y el embellecimiento de los espacios verdes

El Vivero municipal de Plaza Huincul informó a la comunidad que se encuentran disponibles para la venta plantines de Fresno y Ciprés, destinados a quienes quieran incorporar árboles y espacios verdes en sus hogares.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa busca promover la forestación y el embellecimiento de los espacios verdes, brindando a los vecinos la posibilidad de adquirir ejemplares para plantar en sus propiedades.

Los interesados pueden acercarse al vivero para consultar por la disponibilidad de los plantines y las condiciones de venta.