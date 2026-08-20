Neuquén lanzó un régimen para refinanciar deudas de familias

La propuesta contempla dos alternativas de financiamiento: una tasa fija de hasta el 35% o una tasa variable de UVA más 5%.

El Gobierno de Neuquén avanzó con el Régimen Especial de Refinanciación de Deudas, una medida destinada a familias que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento y tienen dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

El programa alcanza a personas humanas con domicilio real en Neuquén desde hace al menos seis meses y que, al 30 de junio de 2026, tengan una calificación crediticia de 2, 3, 4 o 5 según el Banco Central. Quedan excluidos los créditos hipotecarios y prendarios.

La propuesta contempla dos alternativas de financiamiento: una tasa fija de hasta el 35% o una tasa variable de UVA más 5%. El plazo mínimo será de 24 meses, mientras que cada entidad podrá establecer los montos y plazos máximos.

La adhesión de bancos, entidades crediticias y billeteras virtuales será voluntaria. Las entidades que se incorporen tendrán una reducción del 50% en Ingresos Brutos sobre estas operaciones y estarán exentas del impuesto de Sellos.

El trámite deberá realizarse directamente ante la entidad financiera donde el cliente mantiene la deuda. El Banco Provincia del Neuquén será una de las primeras entidades en implementar el régimen, mientras que el Gobierno provincial busca sumar al resto del sistema financiero.