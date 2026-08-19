¿Qué escritores estarán en la Feria del Libro de Neuquén?

Habrá 150 stands de librerías y editoriales y una amplia oferta de charlas. Viene Alejandro Dolina

Ayer se dio a conocer la nómina de escritores y artistas que estarán presentes del 11 al 20 de septiembre en la XIII Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel”, bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”.

El ya tradicional encuentro de los amantes de las letras, la literatura y la cultura tendrá a 150 librerías, editoriales y expositores. A esto se sumaron 200 propuestas culturales, entre talleres, charlas, presentaciones de libros, actividades para las infancias, espacios de formación y experiencias vinculadas con la promoción de la lectura y la escritura.

Entre esas múltiples actividades se cuenta la presentación de varios escritores consagrados. La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, anunció que estarán:

Verónica Boix: es abogada en Derecho Penal y magíster en Escritura Creativa de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Colabora como periodista cultural para el diario La Nación, Revista Ñ, La Gaceta Literaria, entre otros medios, y dicta clases de literatura en la Universidad de San Andrés. Presentará su nueva novela, La Estrategia de la Rana.

Reynaldo Sietecase: reconocido periodista, escritor, conductor de radio y televisión y poeta argentino, nacido en Rosario en 1961. Es una de las figuras más destacadas del periodismo político en el país y ha ganado múltiples premios Martín Fierro y premios Tato a lo largo de su carrera. Presentará su nuevo libro “Cabrón”

Alejandro Dolina: escritor, músico, conductor de radio, de televisión, filósofo y actor argentino. Realizó estudios de derecho, música, letras e historia. Conocido por su programa La Venganza Será Terrible

Guillermo Martínez es escritor y doctor en Lógica Matemática por la Universidad de Buenos Aires. Es autor de novelas como Crímenes imperceptibles y de numerosos ensayos, y ha dedicado parte de su obra a explorar los vínculos entre la literatura y la matemática. En su libro Borges y la matemática analiza cómo conceptos como el infinito, la lógica y las paradojas atraviesan la obra de Jorge Luis Borges.

Mauricio Kartun es un dramaturgo y director de teatro argentino, acaba de publicar Crear libro en el que explica —o, mejor dicho, dice y cuenta— la trastienda de su oficio de dramaturgo. La cocina, los pormenores y el fuego de su trabajo a partir de un método de cuatro pasos que se lee como un mapa para la imaginación literaria.

Martín Sivak llega con La Llorería, su novela que va en la quinta edición. Es periodista y escritor, elige historias reales, no ficciones. Publicó sobre Evo Morales, Hugo Bánzer Suárez, Mariano Grondona y sobre Clarín.

Pompeyo Audivert es actor, director teatral, dramaturgo y docente. Desde 1990 dirige el Teatro Estudio El Cuervo, donde dicta clases de actuación.

Darío Sztajnszrajber es un filósofo, ensayista, docente y divulgador argentino, conocido popularmente como Darío Z

Soledad Barruti es periodista y escritora. Trabaja en temas vinculados a la alimentación y a la industria alimentaria en programas de radio y televisión, y en distintos medios gráficos como el diario The New York Times, Revista Gatopardo, La Nación, Revista Mu y Anfibia.

Viviana Rivero es una escritora argentina de novela histórica y realismo romántico. Estará presentando el libro Ellas, su última obra.

La propuesta reunirá durante diez jornadas a reconocidas figuras de la cultura nacional y ofrecerá a vecinos y visitantes una amplia agenda vinculada a los libros, la literatura y el pensamiento.

Pascualini destacó que “la edición 2026 llega precedida por una convocatoria récord, que superó las 600 postulaciones entre escritores y escritoras, editoriales, librerías, expositores y propuestas culturales, consolidando una de las convocatorias más importantes en la historia de la Feria”.

En la categoría destinada a escritores y escritoras se registraron 250 autores y autoras de la ciudad de Neuquén, localidades cercanas, distintos puntos de la provincia y de otras 20 provincias argentinas, además de postulaciones provenientes de Chile.

Programación

La programación comenzará el viernes 11 de septiembre, a las 20, con Verónica Boix, quien ofrecerá el conversatorio “Cuerpo, intimidad y vínculos en la literatura argentina”.

El sábado 12, a las 19, el periodista y escritor Reynaldo Sietecase presentará su novela Cabrón (Alfaguara), en una conversación moderada por la socióloga, periodista y escritora Eugenia Zicavo.

Más tarde, a las 21, Alejandro Dolina llegará a Neuquén con su emblemático espectáculo La venganza será terrible, una propuesta que combina literatura, música, humor y reflexión.

El domingo 13, a las 19, será el turno del escritor y matemático Guillermo Martínez, quien presentará su novela Un crimen dialéctico (Seix Barral), también en una conversación moderada por Eugenia Zicavo.

Autor de reconocidas obras como Crímenes imperceptibles y Los crímenes de Alicia, Martínez es uno de los narradores argentinos con mayor proyección internacional.

La programación retomará el jueves 17, a las 20, con la masterclass “Manual de supervivencia teatral”, a cargo del dramaturgo y director Mauricio Kartun, referente fundamental del teatro argentino contemporáneo.

El viernes 18, a las 18, Martín Sivak estará a cargo del conversatorio “Periodismo, literatura y memoria. Una conversación con Martín Sivak”, donde abordará los vínculos entre estos campos a partir de su trayectoria como periodista, escritor, docente universitario y editor.

A las 20, el actor, director y dramaturgo Pompeyo Audivert llegará a la Feria con la multipremiada obra Habitación Macbeth, una de las producciones teatrales más reconocidas de los últimos años.

El sábado 19, a las 20, el filósofo Darío Sztajnszrajber y la periodista y escritora Soledad Barruti presentarán Historias de amor y de muerte, un espectáculo que cruza filosofía, literatura y reflexión para abordar algunos de los grandes interrogantes de la existencia.

El cierre de la programación de invitados nacionales será el domingo 20, a las 20, con la presencia de la escritora Viviana Rivero, quien presentará su última novela, Ellas (Random House).

La funcionaria comentó que la Feria tendrá además una fuerte impronta educativa, con propuestas especialmente diseñadas para las instituciones escolares.

Entre los invitados se encuentra Verónica Parodi, pedagoga, docente, compositora y cantante argentina, quien desarrollará una actividad destinada a estudiantes del primer ciclo de escuelas primarias.

Istvansch, ilustrador, diseñador y escritor, participará con propuestas para alumnos de segundo y tercer ciclo de primaria; Guillermo Barrantes, escritor y guionista, ofrecerá encuentros para estudiantes de segundo y tercer ciclo de primaria y escuelas secundarias; mientras que Caterina Radzichewski, profesora de Lengua y Literatura, desarrollará actividades orientadas al nivel secundario.

En este mismo eje se encuentra abierta la convocatoria para las 12ª Jornadas de Reflexión General sobre la Educación, destinadas a docentes, bibliotecarios, estudiantes y profesionales vinculados con el ámbito educativo.

Las jornadas se realizarán los días martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de septiembre, de 18 a 20, en los auditorios del predio ferial, y ya cuentan con más de 800 personas interesadas en participar.

La propuesta será un espacio gratuito de capacitación, intercambio y reflexión sobre herramientas y experiencias vinculadas con la educación, la lectura y las prácticas pedagógicas. A través de talleres conversatorios, las jornadas promoverán el intercambio de experiencias y el acceso a nuevas herramientas para el desarrollo profesional.

Esta edición estará atravesada además por dos importantes ejes conmemorativos: el 50° aniversario del último golpe de Estado en Argentina y los 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges.

En este marco, se presentará una muestra de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) dedicada a la memoria y los derechos humanos, mientras que el Museo Paraje Confluencia albergará una exposición sobre el paso de Borges por Neuquén y su vínculo con la región.

La propuesta se completará con una sala de lectura borgeana, destinada a poner en valor su obra y legado.

De esta manera, la XIII Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel” reunirá durante diez días a escritores, escritoras, editoriales, librerías, docentes, estudiantes, artistas, periodistas y lectores en una programación que combina literatura, teatro, filosofía, periodismo, ilustración, educación y propuestas para las infancias.

“Con una convocatoria que refleja el creciente interés de la comunidad por formar parte del encuentro, la Feria volverá a ocupar un lugar central en la agenda cultural de Neuquén y tendrá al libro, la lectura y el encuentro como protagonistas”, concluyó Pasqualini.