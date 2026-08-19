Plaza Huincul: cómo va la obra de la red cloacal para barrio Norte

En la anterior etapa se permitió llegar con el servicio para 70 familias.

La segunda etapa de ampliación de la rd cloacal en barrio Norte, continúa en marcha. Esta obra permitirá llevar este servicio esencial a más de 240 familias.

Desde el municipio se indicó que esta nueva etapa avanza en el sector del cruce entre la ruta provincial 17 y la calle Carmen Funes. En ese punto se trabaja para conectar la nueva infraestructura al Colector Norte y fortalecer el sistema de saneamiento de Plaza Huincul.

La obra da continuidad a una primera etapa que ya permitió ejecutar 1.850 metros lineales de cañería y habilitar el acceso al servicio para más de 70 familias.