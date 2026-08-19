Murió un hombre por hantavirus y desmienten que el hospital de Zapala esté aislado

Hubo avistamientos del roedor que transmite la enfermedad, piden precaución en zonas rurales

El hombre de 26 falleció falleció de la enfermedad Hantavirus, por contacto con un roedor de cola larga que es transmisor del virus.

El ministerio de Salud de Neuquén informó ayer que el paciente ingresó el sábado 15 al Hospital de Aluminé con síntomas como fiebre mayor a 38°, mialgias, disnea y dolores abdominales. Ante una rápida desmejora debió ser derivado a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Zapala, donde requirió asistencia respiratoria mecánica. A pesar de los esfuerzos, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció.

El joven residía en la zona rural de la mencionada región y realizaba tareas laborales vinculadas al campo. En la investigación preliminar se identificaron antecedentes de avistamiento de roedores y contacto con aves de corral.

Luego comenzó a circular información sobre incumplimiento de las normas de seguridad médica para evitar contagios, en la que se informaba que la mitad del hospital de Zapala estaba aislado.

Sobre la situación actual, el ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén, la Región Sanitaria del Pehuén y los hospitales de Aluminé y de Zapala informan que:

El paciente, quien realizaba tareas rurales, ingresó el sábado 15 de agosto al Hospital de Aluminé con síntomas compatibles y fue derivado al Hospital de Zapala para recibir cuidados de mayor complejidad.

Es importante aclarar que el Hospital de Zapala NO se encuentra aislado. Las actividades continúan desarrollándose con normalidad bajo los protocolos de atención correspondientes.

el Hospital de Zapala NO se encuentra aislado. Las actividades continúan desarrollándose con normalidad bajo los protocolos de atención correspondientes. Las autoridades sanitarias ya han identificado a los contactos de riesgo y se encuentran trabajando activamente en la investigación epidemiológica de acuerdo con los protocolos vigentes.

Dónde encontrar información confiable

Para evitar rumores y datos erróneos, solicitamos a la población remitirse únicamente a los canales oficiales. En el sitio web saludneuquen.gob.ar se encuentra toda la información técnica, las medidas de prevención y el protocolo de manejo para estas situaciones. Todo está a la vista y a disposición de la ciudadanía.

Se agradece compartir solo información proveniente de fuentes oficiales (neuqueninforma.gob.ar, salud.neuquen.gob.ar y redes del ministerio de Salud) para no generar confusión, desinformación y temores infundados en la comunidad.

Medidas de prevención

Debido a que la enfermedad se presenta en cualquier época del año en toda la región cordillerana, independientemente de la floración de la caña colihue, es necesario tomar ciertos recaudos.

Dentro de las recomendaciones se destaca la higiene y limpieza de las viviendas y espacios aledaños. Hay que tener en cuenta que para evitar la presencia de roedores se deben lavar los platos después de su uso, limpiar mesadas y suelos, almacenar la comida en lugares cerrados y mantener la basura en recipientes con tapa hermética.

Para que los roedores no entren y hagan nidos en las casas es necesario tapar los orificios en puertas, paredes, ventanas y cañerías; colocar la huerta y los leñeros lejos del hogar; y cortar el pasto y la maleza hasta un radio de 30 metros de la vivienda.

Es importante ventilar los lugares cerrados (viviendas, galpones, etc.) por lo menos 30 minutos y se recomienda hacerlo cubriéndose boca y nariz con un barbijo o pañuelo húmedo antes de ingresar. También se recomienda no barrer, ya que el polvo que se encuentra en el piso puede estar contaminado. Los pisos, mesas, cajones y alacenas deben lavarse con una parte de lavandina cada 10 de agua, dejar actuar por 30 minutos y enjuagar.