La Academia Yong participó de la Copa del Valle en Cinco Saltos

Logró varios podios en distintas categorias

Durante los días 15 y 16 de agosto, la Academia de Taekwondo Yong compitió en el torneo Copa del Valle, desarrollado en la localidad de Cinco Saltos. La delegación estuvo integrada por deportistas de diversas categorías que obtuvieron resultados en las modalidades de combate y formas.

Resultados por categoría En la división Preinfantiles, alcanzaron el primer puesto los competidores Ginno Retamal, Bautista Vázquez, Santino Córdoba, Santino Rey, Nahitan Neyssen, Gianna Radino y Renata Bravo.

En la categoría Infantiles, Ezequiel Méndez finalizó en la primera posición, mientras que Ciro Barriga y Jazmín Fuentes Barriga se ubicaron en el segundo lugar, y Carmen Méndez en el tercero. Por su parte, en la división de Cadetes, Noah Córdoba, Luca Vázquez y Franchesca Radino obtuvieron el segundo puesto.

En las categorías superiores, Jazmín Santander logró el primer puesto en Juveniles. En la división de Adultos, Rita Rivera, Facundo Zúñiga y Leandro Castillo también se posicionaron en el primer lugar de sus respectivas llaves.

Cuerpo técnico y logística El grupo de competidores estuvo bajo la dirección del profesor Juan Córdoba, junto con el trabajo de los coaches Cristian Castillo y Diego Neyssen.

Para concretar la participación, el traslado de la delegación se realizó en un vehículo tipo tráfic facilitado por la gestión de Marcelo Rucci, presidente de Fuerza Neuquina y Federal, y Ernesto Inal. La institución destacó la importancia del apoyo recibido para garantizar la movilidad de los alumnos hacia la competencia.