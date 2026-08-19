La Peña Boquense de Cutral Co y Plaza Huincul inicia inscripciones para la categoría 2014

La peña esta realizando sus primeros pasos en el fútbol comunitario

La Peña Boquense de Cutral Co y Plaza Huincul anunció la apertura de una convocatoria destinada a la incorporación de nuevos jugadores para sus filas.

La búsqueda está dirigida específicamente a niños pertenecientes a la categoría 2014. Según la información difundida por la institución, los interesados en sumarse a la actividad deportiva deberán realizar el proceso de inscripción correspondiente.

Para obtener detalles sobre los requisitos o la metodología de trabajo, los padres y tutores pueden comunicarse con el profesor Jorge Barros al número telefónico 2996131062.

Esta iniciativa forma parte de las acciones de captación de deportistas que lleva adelante la peña local para fortalecer sus categorías formativas.