Colectivo urbano: usuarios podrán cargar las tarjetas de viaje por la web

El Petróleo habilitó esta alternativa para la recarga de viajes.

Desde la cooperativa El Petróleo se informó a todos los usuarios del servicio urbano de Cutral Co y Plaza Huincul que está habilitada la carga virtual.

La cooperativa indicó que las tarjetas urbanas podrán recargarse de manera online y para ello deben ingresar a la página que es la siguiente: www.coopelpetroleo.com

De este modo, las personas que son habituales usuarios del transporte urbano de pasajeros podrán hacerlo a través de sus celulares o las computadoras.

Así se soluciona la recarga y se evita ir hasta el comercio o local habilitado, o hasta la sede de la cooperativa en la calle Roca.