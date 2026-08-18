Plaza Huincul recuperó 1.300 litros de aceite vegetal usado durante 2026

Es trasladado a empresas habilitadas de la provincia de Neuquén, donde es sometido a procesos de transformación para su utilización en la elaboración de biocombustibles.

El Centro de Acondicionamiento y Transferencia de Materiales Reciclables de la Municipalidad de Plaza Huincul recuperó durante 2026 un total de 1.300 litros de Aceite Vegetal Usado (AVU), a partir del compromiso de vecinos, vecinas, establecimientos y emprendimientos gastronómicos de la ciudad.

La iniciativa busca reducir el impacto ambiental que genera la disposición incorrecta de este residuo. Un solo litro de aceite usado puede contaminar hasta 1.000 litros de agua si es arrojado a desagües, cursos de agua o directamente sobre el suelo.

En lugar de convertirse en un residuo contaminante, el aceite recolectado en Plaza Huincul es trasladado a empresas habilitadas de la provincia de Neuquén, donde es sometido a procesos de transformación para su utilización en la elaboración de biocombustibles.

El mecanismo permite recuperar un residuo y reincorporarlo al circuito productivo, promoviendo principios de economía circular y contribuyendo al cuidado del ambiente.

Desde el municipio destacaron la participación de la comunidad y remarcaron que cada litro recuperado representa una acción concreta para reducir la contaminación.

Cómo colaborar

Los vecinos y comercios que quieran sumarse pueden acercar el aceite vegetal usado de sus hogares o establecimientos gastronómicos al Centro de Acondicionamiento y Transferencia de Materiales Reciclables, ubicado en los Ex Talleres Huincul.

De esta manera, un residuo que habitualmente termina en las cañerías o en el suelo puede transformarse en un recurso y volver al circuito productivo.