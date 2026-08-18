Un joven de 26 años murió por hantavirus en el hospital de Zapala

El paciente había ingresado el sábado 15 al hospital de Aluminé con fiebre superior a los 38 grados, mialgias, disnea y dolores abdominales.

Un joven de 26 años, residente de una zona rural de la Región del Pehuén, falleció este lunes en el hospital de Zapala luego de permanecer internado con un cuadro de hantavirus, según confirmaron las autoridades sanitarias.

El paciente había ingresado el sábado 15 al hospital de Aluminé con fiebre superior a los 38 grados, mialgias, disnea y dolores abdominales. Ante el rápido deterioro de su estado de salud, fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de Zapala, donde requirió asistencia respiratoria mecánica.

A pesar de las medidas de atención implementadas, el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció. Posteriormente, las muestras analizadas por el Laboratorio Central confirmaron la presencia de hantavirus.

De acuerdo con la investigación epidemiológica preliminar, el paciente realizaba tareas laborales vinculadas al campo. Entre los antecedentes relevados se identificaron avistamientos de roedores y contacto con aves de corral.

Desde el Ministerio de Salud se encuentran en marcha las investigaciones y los protocolos epidemiológicos correspondientes, con el objetivo de determinar las circunstancias en las que se produjo el contagio y evaluar la existencia de posibles contactos de riesgo.

Recomendaciones de prevención

Ante la presencia de roedores, las autoridades sanitarias recomiendan extremar las medidas de prevención, especialmente al ingresar, permanecer o realizar tareas de limpieza en lugares que pudieran haber estado contaminados con orina, heces o saliva de estos animales.

La principal recomendación es evitar el contacto directo con los roedores y sus secreciones y adoptar las medidas de higiene y ventilación correspondientes antes de limpiar espacios potencialmente contaminados.