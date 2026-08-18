Festejó su cumple de 8 años y cumplió el sueño de compartirlo con los policías en Plaza Huincul

Un niño que festejó su cumpleaños en el Salón de Usos Múltiples municipal de Plaza Huincul celebró y cumplió el sueño de compartir un momento con el personal policial que se acercó hasta el lugar un momento.
Desde la comisaría Especial de Niñez Adolescencia y Familia N° 4, uniformados se acercaron hasta el sitio para saludarlo. La sorpresa llenó de emoción y alegría al cumpleañero, su familia y los niños presentes, quienes disfrutaron de una tarde de juegos, risas, fotografías y, sobre todo, de un encuentro cargado de afecto y cercanía, según informó la Policía.
“Más allá de la tarea cotidiana, estos momentos reflejan el vínculo que se construye con la comunidad, especialmente con los más pequeños, acompañándolos y haciendo realidad sueños que quedan para siempre en el corazón”, concluyeron.