Alianza ya tiene rivales para el Torneo Regional Amateur

Son todos de neuquén

En la jornada de ayer se llevó a cabo el sorteo de los grupos para una nueva edición del Torneo Regional Amateur y Alianza de Cutral Co ya tiene rivales confirmados.

Alianza comparte la Zona 12 con Independiente de Neuquén, Río Grande y Maronese. La actividad comienza el próximo domingo 30 de agosto con el partido frente a Río Grande como visitante, Luego el Gallo tiene tres partidos seguidos como local, frente a Maronese por la fecha 2, frente a Independiente por la fecha 3 y por la fecha 4 frente a Rio Grande.

Los dos partidos restantes por la fecha 5 y 6, Alianza juega como visitante, primero frente a Maronese en el Oeste Neuquino y cierra el grupo frente a Independiente en La Chacra.

Alianza ya incorporó nuevo jugadores pero están esperando el arribo de todos ellos para poder hacer la presentación oficial.