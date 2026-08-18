Escuelas de Taekwondo realizaron una jornada de capacitación en Plaza Huincul

En las instalaciones del Club Pérfora, ubicado en el Barrio Uno de Plaza Huincul, se desarrolló un encuentro de entrenamiento y formación entre escuelas de Taekwondo pertenecientes a la Federación Argentina de Taekwondo (FAT).
La actividad contó con la presencia de la Escuela Americana de Taekwondo local y la escuela Espíritu Indomable, proveniente de la localidad de Loncopé. Esta última asistió con una delegación de 10 alumnos, con edades comprendidas entre los 4 y 14 años.
Durante el encuentro, los instructores trabajaron en:
- Técnicas de combate y formas.
- Capacitación técnica entre docentes, aprovechando la formación en educación física de uno de los profesores.
- Curso de RCP básico, dictado por la doctora Ana Patricia Gerardo, con el fin de otorgar herramientas de primeros auxilios a los alumnos y sus familias.
Los responsables de las escuelas informaron que el entrenamiento forma parte de la preparación para el Torneo Nacional de la FAT, que se llevará a cabo en la ciudad de Mendoza los días 11, 12 y 13 de septiembre. La delegación local tiene previsto asistir con un total de 15 competidores.
Las prácticas en el Club Pérfora se mantienen con cupos abiertos de lunes a viernes, en el horario de 18:30 a 21:00 horas, acumulando una carga horaria mensual de entre 60 y 72 horas de instrucción.