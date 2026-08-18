Encuentro de Handball reunirá a equipos de distintas localidades en Cutral Co

Destinado a las categorías Mini e Infantiles

El próximo sábado 22 de agosto se llevará a cabo un encuentro de Handball en la ciudad de Cutral Co, destinado a las categorías Mini e Infantiles, con la participación de equipos de distintas localidades de la región.

La jornada deportiva contará con la presencia de CEF N.º 2 de Plaza Huincul, CEF N.º 6 de Zapala, Linces de la Escuela Municipal, Fénix del barrio Brentana y Real Maipú de San Martín de los Andes.

Quienes deseen participar o solicitar información pueden comunicarse a los teléfonos 2994 608027 y 2994 628456.