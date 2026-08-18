Neuquén recibió más de 13 mil nuevos residentes en el primer semestre de 2026

El aumento de habitantes plantea nuevos desafíos en materia de vivienda, educación, salud, seguridad, rutas, energía, agua y servicios públicos.

Río Negro, Buenos Aires y Mendoza fueron las principales provincias de origen de las personas que trasladaron su domicilio a Neuquén. La cifra representa el 62,3% de todo lo registrado durante 2025.

Neuquén sumó 13.147 nuevos residentes provenientes de otras provincias durante los primeros seis meses de 2026, según datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), procesados por la dirección provincial de Registros Civiles.

Río Negro encabezó el listado de procedencia con 2.160 cambios de domicilio, seguida por Buenos Aires, con 1.965; Mendoza, con 1.419; Chubut, con 1.169; y Salta, con 1.125.

El movimiento migratorio registrado durante el primer semestre representa el 62,3% de los 21.091 cambios de domicilio contabilizados durante todo 2025.

El crecimiento poblacional de Neuquén se mantiene desde hace más de una década y tiene entre sus principales impulsores la expansión económica vinculada a Vaca Muerta. Según el Censo 2022, la provincia fue la segunda jurisdicción del país que más creció entre 2010 y 2022, con un incremento cercano al 32%.

El aumento de habitantes plantea nuevos desafíos en materia de vivienda, educación, salud, seguridad, rutas, energía, agua y servicios públicos. Frente a este escenario, el Gobierno provincial impulsa un plan de infraestructura con horizonte a 2030, que contempla obras viales, habitacionales, educativas y de servicios esenciales.

El crecimiento demográfico también reaviva el debate sobre la capacidad de Neuquén para absorber la llegada de nuevos habitantes y garantizar, al mismo tiempo, oportunidades laborales y acceso a servicios para quienes ya residen en la provincia.