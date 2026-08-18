Destrezas Gauchas: reprogramaron la jornada tradicional para el 30 de agosto en Picún Leufú

En el predio “Pantaleón Bustamante”.

La actividad se desarrollará desde las 11:00 en el predio “Pantaleón Bustamante”, con entrada libre y gratuita. La propuesta incluirá distintas destrezas criollas y actividades para toda la familia.

La Municipalidad de Picún Leufú informó la reprogramación de la jornada de “Destrezas Gauchas”, que se llevará a cabo el próximo domingo 30 de agosto, a partir de las 11:00, en el predio “Pantaleón Bustamante”.

La actividad, organizada por Amigos Rienderos, contará con entrada libre y gratuita y propone una jornada destinada a disfrutar y poner en valor las tradiciones y expresiones de la cultura gaucha.

De acuerdo con el cronograma difundido, la jornada comenzará a las 11:00 con el izamiento de la bandera. A las 11:15 se realizará una carrera de tambores de 10 metros para menores de hasta 15 años cumplidos, mientras que a las 11:45 tendrá lugar la categoría para participantes locales.

El programa continuará a las 12:30 con un almuerzo de 20 minutos y posteriormente, a las 12:50, se desarrollará la tradicional Carrera del Gallo. A las 13:30 será el turno de la Sortija, seguida a las 14:15 por una carrera de tambores de 8 metros y, desde las 15:00, una boleada del choique.

Finalmente, a las 16:00, se prevé una nueva carrera de tambores de 10 metros, de participación libre.

Desde la organización invitaron a vecinos y visitantes a participar de la propuesta y compartir una jornada destinada a celebrar las tradiciones y costumbres criollas en Picún Leufú.